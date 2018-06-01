В ДНР заявили о гибели двоих украинских диверсантов

В результате неудачной вылазки на территорию Донецкой народной республики погибли два украинских силовика, еще шесть получили ранения, заявил представитель оперативного командования ДНР.

«Вчера вечером в районе 20.00 боевики из 503-го отдельного батальона морской пехоты… двумя группами по восемь человек выдвинулись из района Талаковка в направлении наших позиций в районе Коминтерново… Диверсанты были сразу же (обнаружены — ред.) при попытке обезвредить мины на своем пути», – заявил представитель ведомства.

В оперативном командовании добавили, что группа была замечена, подразделения ополчения открыли по ней огонь, передает РИА «Новости».

«Силовикам было нанесено огневое поражение с применением незапрещенных средств. Противник бежал с поля боя, потеряв двоих убитыми и шестерых раненными», – пояснил представитель оборонного ведомства.

Как пояснили в оперативном командовании, силовики могли находиться в нетрезвом состоянии, так как их выдала громкая несвязная речь.

Днем ранее подконтрольные Киеву военные в среду, 30 мая, открыли огонь из минометов по патрулю СММ ОБСЕ в районе села Петровское под Докучаевском, заявили в оперативном командовании ДНР.

В последние дни украинские силовики предприняли ряд масштабных атак на позиции ДНР. 23 мая сообщалось, что украинские силовики существенно продвинулись в районе поселка Южное под Горловкой, однако наступление остановилось, так как ополченцы усилили свои позиции.