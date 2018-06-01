Суд отправил осужденного за взятки экс-сенатора Цыбко в колонию строгого режима

В Челябинске суд завершил рассмотрение апелляции уголовного дела осужденного на девять лет за взяточничество экс-сенатора Константина Цыбко; приговор суда первой инстанции был изменен – Цыбко будет отбывать заключение в колонии строгого режима.

«Челябинский областной суд (...), рассмотрев в открытом заседании уголовное дело, (...) определил: приговорил Озерского городского суда изменить. Назначить отбывание наказания в колонии строгого режима. В остальном оставить приговор без изменений», – передает ТАСС слова судьи.

В пресс-службе областного суда пояснили, что в приговоре Озерского горсуда не было указано, в колонии какого режима Цыбко должен отбывать наказание.

Напомним, в августе 2017 года Цыбко осудили на девять лет по делу о получении взятки.

Как пояснили в пресс-службе областного суда, в приговоре Озерского горсуда не было указано, в колонии какого режима Цыбко должен отбывать наказание.

Расследование в его отношении было завершено еще в сентябре 2015 года. Его обвинили в получении двух взяток на 27 млн рублей.

По данным следствия, сенатор должен был оказать содействие в назначении на должность главы городского округа. В 2012 году он также получил 10 млн рублей от предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его коммерческих интересов.

В июне 2014 года он был лишен неприкосновенности, а позже приостановили и его членство в партии «Единая Россия».