Ученые нашли способ выявить кошатину в мясе

Российские биологи разработали тест, позволяющий найти кошатину или другой «несъедобный» вид мяса в продуктах.

Метод, разработанный молекулярными биологами из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино, позволяет одновременно определить присутствие в образце десяти сортов мяса. Часть из них – обычно употребляемые в пищу сорта, часть – «экзотические» вроде кошатины или человечины, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Meat Science.

«Целью нашего исследования была разработка простого и экономически эффективного теста - варианта мультипраймерной ПЦР для одновременного определения в образце десяти сортов мяса. Разработанный тест проводится легко, быстро и дешево. Нами осуществлены все проверки его специфичности, чувствительности и воспроизводимости», – сказала одна из разработчиков Ольга Прусакова.

Отмечается, что периодически в обществе происходят конфликты из-за того, что сорт мяса не соответствует тому, что написано на упаковке. Например, в 2013 году, санитарные службы стран Европы нашли следы конины в бургерах из «говядины». Таких историй было бы больше, считают биологи, если бы у санитарных службы были бы более точные методики определения сорта мяса.

По словам ученых, вид мяса определяется по фрагментам митохондриальной ДНК – особой части генома, которая записана в митохондриях. Они подготовили несколько коротких цепочек ДНК, которые позволяют цеплять малейшие следы митохондрий девяти видов животных и человека, затем размножать и идентифицировать их при помощи электрофореза.

Уточняется, что метод уже запатентован.