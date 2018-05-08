СК возбудил дело против украинских прокуроров

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников военной прокуратуры Украины, которые ранее незаконно привлекли к уголовной ответственности 19 российских судей, признавших присоединение Крыма.

Фигурантом уголовного дела, возбужденного ГСУ Следственного комитета, стал заместитель начальника отдела главной военной прокуратуры Украины Вадим Приймачок и «иные сотрудники этого ведомства». Их подозревают по ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления), сообщает СК.

«Вадим Приймачок и иные сотрудники генеральной прокуратуры Украины, игнорируя нормы как российского законодательства, так и международного права, незаконно привлекли к уголовной ответственности 19 судей Конституционного суда Российской Федерации в связи с принятием ими постановления, признающего договор между Российской Федерацией и Автономной Республикой Крым и городом Севастополем соответствующим Конституции РФ», – говорится в сообщении СК.

Следствие также уточняет, что Приймачок «не мог не осознавать», что действия российских судей не содержат признаков какого-либо преступления.

Сейчас СК проводит поиск доказательств по делу.

Напомним, в июле 2017 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест прокурора главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и Приймачока в рамках дела о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.