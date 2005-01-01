Вступивший в должность главы государства Владимир Путин принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле. В Большом Кремлевском дворце на церемонии инаугурации он уже произнес текст присяги и получил символы президентской власти.

«Поздравляю с 82-й годовщиной со дня образования полка», – сказал Путин, принимая парад.

Уже в пятый раз День Президентского полка совпадает с Днем инаугурации избранного президента.

Президентский полк участвует в церемонии инаугурации по сложившейся традиции. Военнослужащие полка, имеющего статус спецслужбы, в этот день выполняют важные представительские функции, сопровождая торжественные мероприятия от начала и до конца.

Трансляцию ведет телеканал RT.