Умер режиссер Эрманно Ольми

Известный итальянский режиссер Эрманно Ольми скончался в возрасте 86 лет.

Как сообщает агентство АНСА, несмотря на тяжелую болезнь, Ольми много работал. Его последняя полнометражная картина «Вернутся зеленые луга» повествует о трагических событиях Первой мировой войны.

Режиссер многократно становился лауреатом итальянских кинопремий, включая «Давид ди Донателло», передает ТАСС.

Обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля за ленту «Дерево для башмаков», а также «Золотого льва Святого Марка» Венецианского кинофестиваля за «Легенду о святом пропойце» известен своим самобытным стилем повествования.