Армения опровергла возможность выступления Медведевой под своим флагом

Президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян заявила, что слухи о выступлении Евгении Медведевой за Армению не соответствуют действительности, подобный вариант, по ее словам, даже не обсуждался.

«Слухи о том, что Медведева будет выступать за Армению, не соответствуют действительности. Такой вариант даже не обсуждался», – передает РИА «Новости» слова Степанян.

Напомним, сообщалось, что Евгения Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе. Также стало известно о сложных отношениях фигуристки и тренера. Появилась информация о планах Медведевой сменить гражданство и выступать за сборную Армении. Кандидатом на роль нового наставника спортсменки назывался канадец Брайан Орсер.

Тренер Этери Тутберидзе сообщила, что не может связаться с фигуристкой Евгенией Медведевой, спортсменка не отвечает на звонки и СМС; Тутберидзе заявила, что «Женя от нас ушла».