Спавшего на заседаниях судью уволили в ЕАО

Судью Биробиджанского районного суда лишили полномочий за многочисленные нарушения обязанностей, сообщает квалификационная коллегия судей в ЕАО.

Сообщается, что в 2016 году «судья спал во время судебных заседаний», передает «Интерфакс».

Кроме того, судья нарушал права на защиту обвиняемых и нормы распределения судебных издержек, выносил неоправданно жесткие или мягкие решения, а также допускал еще целый ряд нарушений, факты которых полностью признал.на заседании квалификационной коллегии.