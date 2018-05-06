Круиз «Сочи – Крым» отменили во второй раз из-за пожара

Рейс круизного теплохода «Князь Владимир», который должен был пройти по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь, во второй раз отменен – на этот раз из-за пожара, который произошел в ночь на 6 мая.

В компании «Черноморские круизы» сообщили, что рейс отложен на неопределенный срок, передает «Интерфакс».

В Сочинском гарнизоне пожарной охраны МЧС России сообщили, что на судне в полночь на 6 мая произошел пожар – оборвалась масляная труба, масло попало на двигатель и он загорелся. 243 сотрудника лайнера эвакуировали.

Первый раз отправление круизного теплохода «Князь Владимир» из порта Сочи в Крым было перенесено из-за неисправности лайнера в прошлое воскресенье. Тогда рейс перенесли на 6 мая, однако он снова не состоялся.

В июне 2017 года после 25-летнего перерыва возобновилось круизное сообщение по российским черноморским городам, теплоход «Князь Владимир» с сотнями туристов на борту прибыл из Сочи в Ялту. С 11 июня по 7 октября было совершено 18 рейсов.

В этом году круизный теплоход пока ни разу не вышел на маршрут.