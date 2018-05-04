В НАТО возмутились эффективностью «российской пропаганды»

Россия и ее информационная политика являются одними из важнейших вызовов, с которыми сталкивается НАТО, заявил глава военного комитета альянса генерал Петр Павел.

Как заявил Павел, выступая на международной конференции по стратегическим коммуникациям НАТО в Праге, Москва пытается изменить мировой порядок в соответствии со своей «национальной моделью общества», передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Lidovky.cz.

По его словам, Россия не проводит в отношении НАТО политику агрессии в ее традиционном понимании, используя «гибридные инструменты, в частности, пропаганду, распространяемую СМИ и социальными сетями».

«Россия пытается поколебать то, как западное общество воспринимает НАТО, ее цели и действия. Она делает это очень эффективно. Поскольку публика обычно воспринимает информацию посредством субтитров и сокращений, искусственно созданная информация может показаться верной», – сказал генерал.

По его словам, распространение дезинформации также свидетельствует о том, что западные общества, в отличие от России, открыты, поэтому содержание новостей, которые получает публика, не контролируется.

Павел призвал альянс укрепить единство, которое Россия, по его словам, пытается подорвать.

«Мы показываем нашим оппонентам, что агрессия стоит дорого, и у нее мало шансов на успех», – сказал он.

Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что военная пропаганда впервые стала важнее реальных боевых действий.