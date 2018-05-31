Ученые доказали интеллектуальное превосходство людей с плохим зрением

Плохое зрение и связанная с этим необходимость носить очки связаны с более высоким уровнем интеллекта, выяснили ученые из университета Эдинбурга.

Ученые изучили генетические данные более 300 тыс. человек. Они выявили 148 генетических локусов, связанных с когнитивными способностями, и оценили, как различные факторы влияют на интеллект, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.

В ходе эксперимента была обнаружена закономерность: у самых умных испытуемых вероятность наличия гена, обуславливающего необходимость ношения очков, была выше.

Кроме того, выявлена связь между высоким уровнем интеллекта и высокой продолжительностью жизни, сниженным риском заболеть раком легких, более крепкой психикой и более здоровыми сосудами.

«Это исследование выявило множество генетических различий, связанных с наследованием умственных способностей», – рассказала доктор Гейл Дэвис. Она отметила, что наличие общего влияния генов на здоровье и структуру мозга позволяет изучать механизмы, благодаря которым эти различия влияют на умственные способности.