Форварда «Ак Барса» задержали за пьяную езду после празднования чемпионства

В Казани возле одного из ТЦ сотрудники ГИБДД задержали за управление в нетрезвом виде хоккеиста «Ак Барса» Ярослава Косова, сообщают местные СМИ.

Как сообщает «Татар-Информ», накануне хоккеисты «Ак Барса» праздновали победу в Кубке Гагарина, торжественный прием по этому поводу прошел в Казанском Кремле.

Фото протокола нарушения и самого хоккеиста, остановленного сотрудниками ГИБДД, появилось в соцсетях. По словам источника, за последний год Косов второй раз попадается за это нарушение.

При этом празднование чемпионства «Ак Барса» на улицах Казани отменили из-за урагана.

В минувшем сезоне Косов сыграл за «Ак Барс» в 40 матчах, в которых забил шесть голов, сделал шесть результативных передач и набрал четыре минуты штрафа.

Напомним, в 2011 году Mercedes, принадлежащий форварду «Ак Барса» Данису Зарипову, остановили сотрудники ДПС неподалеку от дома спортсмена. Машину мотало из стороны в сторону, и гаишники заподозрили, что водитель пьян. Зарипову предложили пройти тест на алкоголь, но хоккеист отказался. В итоге хоккеиста лишили водительских прав на 18 месяцев.

В августе 2013 года в отношении игрока хоккейной команды «Ак Барс» Артема Лукоянова и его знакомого Максима Груздева было возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейских, которые пытались утихомирить пьяных молодых людей.