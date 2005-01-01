Хейли обвинила Совбез ООН в несправедливом отношении к Израилю

Постпред США при ООН Никки Хейли раскритиковала Совет Безопасности ООН за то, что тот не поддержал проект заявления с осуждением ХАМАС за ракетный обстрел Израиля.

Выступая на созванном по запросу Вашингтона экстренном заседании Совбеза, Хейли упрекнула членов СБ в двойных стандартах.

«Можно было предположить, что остальные члены Совета Безопасности вместе с нами осудят террористическую организацию, которой является ХАМАС, и это не подлежит обсуждению. Но, конечно, так как это нападение касается Израиля, применяется другой стандарт», – передает ТАСС слова Хейли.



Она отметила, что в Совете Безопасности не только заблокировали проект заявления, но и отклонили запрос о проведении заседания на тему «угрозы международному миру и безопасности, вызванные террористическими актами».

«Возмутительно, что Совет Безопасности ООН не может осудить ракетные обстрелы израильских гражданских лиц (боевиками) ХАМАС, в то время как Совет по правам человека направляет команду для расследования действий Израиля, предпринятых для самообороны», – заявила Хейли.

Она призвала Совбез «уделить по крайней мере такое же внимание действиям террористической группировки ХАМАС, сколько он уделяет законному праву Израиля на самооборону».

По словам Хейли, действия боевиков ХАМАС подтверждают, что их целью является «уничтожение Израиля».

Напомним, после массированного минометного обстрела со стороны палестинских боевиков Израиль ввел в сектор Газа сухопутные подразделения. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия даст мощный ответ на обстрелы со стороны сектора Газа.

В среду, 30 мая палестинские радикалы вновь выпустили ракеты по территории Израиля, израильские ВВС атаковали цели в секторе Газа.