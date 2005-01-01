Балтийский курорт Зеленоградск вошел в число победителей всероссийского конкурса

На всероссийском конкурсе «Комфортная среда», организованном Минстроем России по поручению президента Владимира Путина, стали победителями сразу несколько муниципалитетов Калининградской области. А проект одного из них – Зеленоградска – даже вызвал аплодисменты.

Во вторник прошла церемония награждения победителей всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, в котором приняло участие 455 муниципалитетов из 82 субъектов страны. По итогам отбора члены жюри отдали предпочтение 80 проектам развития городской среды, представленным с мест и призванным стать визитными карточками городов-победителей. В числе победителей оказались и пять из пяти муниципалитетов Калининградской области, участвовавших в конкурсе: Зеленоградск, Гурьевск, Советск, Гусев и Светлогорск.

«Нами был представлен комплексный проект реконструкции Привокзальной и Центральной площади нашего курорта, – объяснил газете ВЗГЛЯД успех муниципального проекта глава администрации Зеленоградского городского округа Сергей Кошевой, чьей презентации аплодировали члены жюри. – После того как проект будет реализован, обе площади практически поменяют свой облик. Практически поменяют свой облик как транспортные ворота Зеленоградска – Привокзальная площадь, так и площадка проведения основных праздников. Наши предприниматели намерены создать вокруг старых-новых точек роста дополнительно более 200 рабочих мест, что для муниципалитета с 15-тысячным населением существенная цифра».

Любопытно, что в ходе обсуждений и общественных слушаний зеленоградский проект превратился в настоящую общегородскую идею. Всего от граждан поступило 617 замечаний, многие из которых признаны верными и нашли свое отражение в представленной на конкурс документации. Так, по предложениям местных школьников на Привокзальной площади будут установлены две электронные тумбы объявлений, а также интеллектуальный аттракцион Древо знаний, программное обеспечение к которому создали зеленоградские семиклассники.

Не менее интересные проекты представили и другие муниципалитеты Калининградской области.

«То, что все представленные городами области проекты вошли в число победителей, – несомненный успех, – рассказал газете ВЗГЛЯД губернатор Калининградской области Антон Алиханов. – Конечно, для регионального бюджета это дополнительная нагрузка, связанная с софинансированием этих идей, но такие хлопоты можно смело назвать приятными. Состоявшийся конкурс – не просто конкурс интересных решений, реализация которых сделает область более комфортной, но и экзамен профессионального мастерства для местных властей».