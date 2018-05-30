Кремль не стал комментировать назначение нового советника президента

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос о новом советнике главы государства.

Ранее в СМИ сообщалось, что новым советником президента станет тезка пресс-секретаря, глава направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков.

«Я не могу это комментировать, все эти сообщения кадровые, сообщения мы никогда не комментируем», – передает РИА «Новости» слова Пескова.