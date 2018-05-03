Абрамович предстал перед судом в Швейцарии

Бизнесмен Роман Абрамович посетил заседание суда по делу о задолженности перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Суд проходит в городе Фрибур в Швейцарии, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Le Temps.

Уточняется, что ЕБРР требует взыскать с Абрамовича, российского предпринимателя Евгения Швидлера и компании Газпром 46 млн швейцарских франков.

В конце 1990-х годов ЕБРР выдал кредит российскому банку «СБС Агро», который одолжил эти деньги компании Runicom, помогавшей «Сибнефти» в проведении сделок по продаже нефти. После банкротства «СБС Агро» ЕБРР пытается взыскать долг с Runicom. В 2005 году банк обратился в суд с иском к Абрамовичу, Швидлеру и «Сибнефти», которая позже была поглощена «Газпромом».

Абрамович считается одним из богатейших российских миллиардеров, живущих в Великобритании.