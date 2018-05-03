Дипломаты раскритиковали британскую версию о спасении Скрипалей

Российское посольство в Лондоне раскритиковало публикацию The Times о том, кто первым пришел на помощь якобы отравленным в Солсбери британскому шпиону и бывшему полковнику запаса ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии.

«По чистой случайности военная медсестра проходила мимо Скрипалей, когда они потеряли сознание, в то время как по другой чистой случайности военные врачи дежурили в больнице Солсбери в тот же момент», – говорится в сообщении посольства в Twitter.

«Звучит правдоподобно», – иронично добавляют дипломаты.

«Times могла бы спросить у своего анонимного источника, почему потребовалось так много времени, чтобы назвать дверную ручку источником загрязнения, и почему «смертельный «Новичок» не убил беззащитных животных. Но британские журналисты не мотивированы задавать слишком много вопросов в наши дни», – заключают дипломаты.

Так российские дипломаты отреагировали на сообщение The Times со ссылкой на анонимный источник о том, что первым человеком, пришедшим на помощь Сергею и Юлии Скрипалям, была военная медсестра, не находившаяся в тот момент при исполнении служебных обязанностей. По словам источника издания, эта медсестра работала в Сьерра-Леоне, когда там произошла вспышка Эболы. Медсестра в звании офицера, продолжает издание, не пожелала раскрывать своего имени. Times пишет, что медседстру «стошнило», когда она оказывала Скрипалям помощь до прибытия на место происшествия спасательных служб, однако от вещества «Новичок», которое якобы было применено для отравления Скрипалей, не пострадала.

By pure chance, an army nurse was passing by the Skripals as they passed out, while by another pure chance army-trained doctors were on duty at the Salisbury hospital at that same moment. Sounds legit, @thetimes pic.twitter.com/kmFzBduoBg — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 3 мая 2018 г.

Отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает подобные обвинения.