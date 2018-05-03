В Чехии столкнулись два пассажирских поезда

Около чешского населенного пункта Ческе-Крумлов столкнулись два пассажирских поезда, сообщила представитель службы спасения республики Ива Матеу.

«Столкновение двух пассажирских поездов близ Ческе- Крумова произошло около 9.00 по среднеевропейскому времени (10.00 мск), - отметила она. – Согласно предварительным данным, имеются раненые. Травмы получили как минимум шесть человек», – передает ТАСС слова Матеу.

В двух региональных пассажирских поездах находились 50 пассажиров.

Напомним, в 2011 году на юге Чехии произошло столкновение пассажирского поезда с товарным составом, в результате инцидента погиб человек, еще 20 получили ранения.