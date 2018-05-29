Сигал раскрыл содержание бесед с Путиным

Актер Стивен Сигал, получивший гражданство России, рассказал, о чем говорил в ходе личных встреч с президентом Владимиром Путиным.

В интервью журналисту и блогеру Максиму Додонову, фрагмент которого опубликован на YouTube, Сигал заявил, что много раз встречался с Путиным.

«Мы не обсуждали политику, мы говорили о боевых искусствах, истории и других подобных вещах», – заявил Сигал.

При этом он заявил, что Путин очень хорошо владеет английским языком и свободно пользуется им во время публичных мероприятий.

Также Сигал ответил на вопрос о том, почему в США не захотели принимать его в качестве генконсула России.

«Наверное, им показалось, что я не буду разделять их убеждения, или что-нибудь в этом духе», – сказал Сигал.

В ноябре 2016 года президент Владимир Путин вручил паспорт гражданина России Стивену Сигалу. Сам акте заявил, что США и Россия нужны друг другу.