Инспектор ДПС спас шестерых утят в Москве

Шестеро утят провалились сквозь решетку в водосток, но сотрудник Госавтоинспекции успел их спасти.

«В службу «02» поступило сообщение о том, что на проезжей части улицы Академика Королева подростки пытаются достать уток из водостока», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В столичном ГУМВД уточнили, что прибывшие на место полицейские увидели, что прохожие пытаются вытащить провалившихся в водосток шестерых утят с помощью подручных средств.

Один из инспекторов ДПС спустился через расположенный рядом люк канализации в водосток и спас птиц. Очевидцы забрали птенцов, пообещав позаботиться о них.

Ранее сообщалось, что водители дали утке с утятами перейти МКАД.