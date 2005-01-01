Израиль освободил Абрамовича от налогов на зарубежные доходы на 10 лет

Российский миллиардер, владелец «Челси» Роман Абрамович, получивший накануне гражданство Израиля, стал самым богатым гражданином страны, сообщила газета Times of Israel. Абрамович поселится в престижном районе Тель-Авива в особняке, ранее принадлежавшем «Чудо-женщине» – актрисе Галь Гадот.

Поскольку российский миллиардер, владелец футбольного клуба «Челси» в Лондоне Роман Абрамович получил статус «нового репатрианта» в Израиле, по законам страны он освобождается от налогов на доход, полученный за границей в течение 10 лет. Также он не должен декларировать источники этого дохода за тот же период, отметила Times of Israel.

Напомним, в понедельник министерство внутренних дел Израиля подтвердило, что Абрамович в силу своего еврейского происхождения получил израильское удостоверение личности, которое позволяет ему стать гражданином страны. В понедельник Абрамович на борту своего частного самолета приземлился в аэропорту Тель-Авива Бен-Гурион.

На переезд в Израиль Абрамович решился после того, как не смог продлить свою визу в Великобритании на фоне дипломатического разрыва между Лондоном и Москвой, отметила Times of Israel. Как стало известно изданию, российский олигарх подал заявку на гражданство в посольство Израиля в Москве на прошлой неделе.

Абрамович, чье состояние оценивается в 12,5 млрд долларов, уже стал самым богатым гражданином Израиля. Он будет жить в престижном районе Тель-Авива под названием Неве-Цедек. Свой особняк, который ранее был отелем, Абрамович купил за 28 млн долларов у голливудской актрисы израильского происхождения Галь Гадот, сыгравшей главную роль в фильме «Чудо-женщина».

Ранее источник сообщил, что Абрамович почти сразу после оформления паспорта покинул Израиль.

Израильское гражданство позволит Абрамовичу без визы посещать десятки стран, в том числе Великобританию, а статус «нового репатрианта» не только освободит его от налогов на 10 лет, но и предоставит помощь в обустройстве на новой родине («корзину абсорбции»).

Слухи о намерении Абрамовича получить израильский паспорт появились после того, как у него истекла британская виза инвестора, а новую ему так и не выдали.