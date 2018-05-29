Россия и Китай продвинулись в создании стратегического энергоальянса

Россия и Китай продвигаются в формировании стратегического энергоальянса, призванного укрепить мировую энергетическую безопасность, заявил заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов.

«Очень важным элементом нашего (России и Китая – прим. ВЗГЛЯД) партнерства является сотрудничество в сфере энергетики, и, по сути, мы можем говорить о том, что наши страны продолжают движение в направлении формирования стратегического энергоальянса, призванного, в том числе, содействовать укреплению мировой энергетической безопасности в целом», – передает РИА «Новости» слова Моргулова на церемонии открытия международной конференции «Россия и Китай: Сотрудничество в новую эпоху».

Напомним, летом 2017 года председатель Китая Си Цзиньпин призвал расширять масштаб взаимных инвестиций, активизировать сотрудничество малого и среднего бизнеса, наращивать традиционное торгово-экономическое сотрудничество, в частности, импорт Китаем из России нефти, газа, угля, электроэнергии.