Макрон наградил нелегального мигранта за спасение ребенка

Нелегальный мигрант из Мали Мамуду Гассама получит гражданство за то, что спас ребенка от падения, об этом стало известно после его встречи с президентом Франции.

Мамуду Гассама из Мали встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце в понедельник утром, сообщает ТАСС.

22-летний малиец получит гражданство за то, что спас ребенка.

В субботу вечером молодой человек прогуливался со своей девушкой перед финалом Лиги чемпионов по футболу. В одном из кварталов он увидел висящего на балконе пятого этажа ребенка. Гассама взобрался по балконам без страховки, и спас мальчика, оставшегося без присмотра.

В Сети появилось видео спасения и быстро распространилось по интернету, сделав малийца героем для многих жителей Франции. Они попросили местные власти дать парню французское гражданство.

В понедельник утром в Елисейском дворце сообщили о внеплановой встрече президента с героем.

«Я ни о чем не думал, просто побежал, и Бог мне помог. Уже потом, когда зашли в квартиру, понял, что меня всего трясет. Ребенок плакал», – рассказал Гассама. «Молодец», – отметил Макрон.

Кроме гражданства власти республики предложили малийцу работу в составе бригады пожарно-спасательной службы.

Добавим, что отца оставленного без присмотра ребенка за неисполнение родительских обязанностей поместили под стражу, ему грозит суровое наказание вплоть до тюремного срока.