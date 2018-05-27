Самолету Ташкент – Москва пришлось уйти на запасной аэродром из-за пыльной бури

Авиарейс «Ташкент – Москва» компании «Узбекские авиалинии» вынужден был задержаться на четыре с половиной часа в связи с пыльной бурей – он ушел на запасной аэродром в Бухаре, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Рейс НУ-55, следовавший по маршруту Ташкент-Ургенч-Москва, из-за погодных условий в аэропорту «Ургенч» произвел посадку на запасной аэродром Бухары», а – приводит «Интерфакс» сообщение авиакомпании.

Причиной стала сильная пыльная буря.

Из-за нее же несколько рейсов также значительно задержались.

В конце апреля пассажир лайнера, находившегося в воздушном пространстве Кувейта, снял на мобильный телефон «отрыв» самолета от песчаной бури.