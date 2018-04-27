В небе над Кувейтом самолет «оторвался» от песчаной бури

В четверг, 26 апреля, пассажир лайнера, находившегося в воздушном пространстве Кувейта, снял на мобильный телефон «отрыв» самолета от песчаной бури.

На опубликованных в Сети кадрах съемки из иллюминатора видно, как сначала самолет, выполнявший внутренний рейс по территории Саудовской Аварии из Эр-Рияда в Бурайду, находится рядом с пыльной бурей, а затем удаляется от стихии.

Пассажиры, увидевшие, что воздушное судно влетело в бурю и зону турбулентности, начал паниковать, крича и молясь, но к счастью, полет завершился без происшествий.