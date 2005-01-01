На марафон «Бегущие сердца» вышли более 160 тыс. человек

Участие в марафоне «Бегущие сердца», который состоялся в 56 городах России, а также в Казахстане и Белоруссии, приняли свыше 160 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Сбербанка, выступившего одним из организаторов благотворительной акции.

«Более 160 тыс. человек приняли участие в Зеленом марафоне «Бегущие сердца», организованном Сбербанком и фондом «Обнаженные сердца», – передает РИА «Новости» сообщение Сбербанка.

Отмечается, что в этом году акция впервые прошла на Васильевском спуске и в парке «Зарядье» у стен Кремля.

По всей России забег собрал 53 млн рублей, из них фонду «Обнаженные сердца» передано 40,5 млн рублей.

Благотворительный фонд фотомодели Натальи Водяновой направит средства на расширение проекта ранней помощи маленьким детям с нарушениями развития.

Акция прошла на три дистанции: 4,2 километра, 10 километров и 21,1 километра. На старт вышли олимпийские и паралимпийские чемпионы, звезды театра и кино, журналисты, политики, бизнесмены и другие медийные личности. В частности, в забеге приняли участие пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и министр культуры Владимир Мединский.

Ранее в ГУ МВД по столице сообщали, что в марафоне в Москве приняли участие 15 тыс. человек.