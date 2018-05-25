Большой десантный корабль «Петр Моргунов» спущен на воду

Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 «Петр Моргунов» спущен на воду на заводе «Янтарь» в Калининграде, сообщили в Минобороны.

«Проект БДК 11711 – это новейшее развитие проекта 1171, по которому в 1960-1970 годы ПСЗ «Янтарь» построил серию из 14 кораблей. При строительстве большого десантного корабля использован весь накопленный опыт», – передает ТАСС заявление начальника управления кораблестроения ВМФ капитана 1-го ранга Михаила Краснопеева, сделанное в ходе торжественной церемонии.

БДК «Петр Моргунов» – первый серийный корабль проекта 11711 разработки ОАО «Невское проектно-конструкторское бюро», является крупнейшим в своем классе и имеет водоизмещение 5 тыс. тонн.

Планируется, что он войдет в состав ВМФ после завершения всех этапов испытаний.

«Согласно техническим требованиям, которые предъявило главное командование ВМФ заводу, на БДК «Петр Моргунов» размещено современное крановое оборудование для погрузки техники на корабль. Помимо этого погрузка техники может производиться и через аппарель», – сказал Краснопеев.

«Петр Моргунов» способен вместить 13 танков или более 30 БТР и БМП. Кроме того, на БКД предусмотрена возможность погрузки усиленного батальона морской пехоты и временного базирования на борту различных типов корабельных вертолетов.

Новейший корабль имеет дальность плавания около 4 тыс. миль, что позволит ему выполнять задачи в дальней морской зоне.

Напомним, 30 ноября 2017 года головной большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 «Иван Грен», построенный на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», вышел в море для проведения госиспытаний.