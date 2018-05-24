Журналист обвинил главу Димитровграда в нападении из-за неуважения к гимну России

В Димитровграде Ульяновской области журналист Кямран Кичемайкин обвинил главу города Алексея Кошаева в том, что мэр ударил его из-за того, что молодой человек не встал во время исполнения гимна России.

Инцидент произошел в среду на димитровградской Аллее Славы после мероприятия в честь 100-летия основания погранвойск. В ходе церемонии журналист не встал во время исполнения гимна России, что и привело к конфликту. Сначала Кошаев высказал свои претензии прямо в ходе торжественной речи, затем ссора с представителем СМИ продолжилась тет-а-тет.

«Слово за слово, Кошаев перешел на мат. На вопрос о месте службы в армии, я ответил, что в ВДВ. Последовал мат и два удара по голове. Мол, не научили меня там чтить гимн», – цитирует «Димград24» Кичемайкина.

Ресурс также опубликовал фото, на кадрах видна кровь на голове журналиста. Кичемайкин написал заявление в полицию.

По его словам, он не поднялся во время гимна из-за работы. «Присел на лавку, чтобы делать заметки в телефоне – заготовки к основному тексту. Гимна не слышал. Был весь в работе», – пояснил корреспондент.

Позднее журналист на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал открытое письмо, в котором раскритиковал главу города.

«Я продолжаю настаивать на том, что Алексей Михайлович, являясь не только главой города, но и старшим по званию, не имел права применять ко мне физическое воздействие, которое скорее вяжется с понятием «дедовщины» и нарушением законодательства России, нежели проявлением чувства патриотизма», – написал Кичемайкин.

Сам Кошаев в соцсетях также рассказал о своей версии случившегося. «После гимна мне предоставили слово, и я в своем выступлении прямо указал этому человеку на его недостойное поведение и назвал его предателем. Он действительно, я считаю, является предателем наших идеалов, предателем памяти погибших за Родину и предателем Отечества. После торжественного мероприятия данный корреспондент пожелал взять у меня комментарии», – написал мэр Димитровграда в своем Facebook.

Далее глава города, по собственному признанию, «отодвинул со своего пути» журналиста, сел в машину и уехал.

«Обвинения меня в избиении данного лица беспочвенны и безосновательны. Я, как все знают, офицер-десантник, нахожусь в хорошей физической форме. Если бы даже вполсилы я ударил этого человека, то вряд ли бы он смог встать и куда-то пойти и что-то там писать. Кто-то сомневается в качестве физподготовки кадровых российских десантников?!» – сказал Кошаев.