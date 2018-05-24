Роналдиньо собрался жениться сразу на двух девушках

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо хочет жениться сразу на двух «невестах», пишут бразильские СМИ.

Роналдиньо может жениться на Присцилле Коэльо и Беатрис Соуза уже в августе, церемонию планируют провести в районе Барра-да-Тижука в Рио-де-Жанейро, где экс-футболист живет с 2015 года, передает Mirror.

Бывший игрок сборной Бразилии попросил девушек вступить в брак в январе 2017 года и подарил им обручальные кольца, сообщает O Dia. Обе девушки из бразильского города Белу-Оризонте, где родился экс-футболист.

Обеим невестам Роналдиньо покупают одни и те же подарки. Каждую неделю он выдает девушкам по 1500 фунтов на собственные траты.

Подчеркивается, что трио довольно мирно уживается вместе. Ранее бразилец публиковал в Instagram совместные фото со своими девушками.