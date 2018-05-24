Пескову задали вопрос об атаке на Украину с помощью роутеров

Россия не планировала хакерскую атаку против Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия не планировала хакерскую атаку с помощью роутеров», – передает ТАСС слова Пескова.

Напомним, в среду американская фирма Cisco Systems Inc утверждала, что российские хакеры могли заразить не менее 500 тыс. маршрутизаторов и устройств хранения данных в десятках стран сложным вредоносным программным обеспечением, чтобы подготовиться к массовой кибератаке на Украину.

