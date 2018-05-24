В Кремле заявили, что Авен и Фридман не являются «эмиссарами» Путина

Совладельцы российского «Альфа-банка» Михаил Фридман и Петр Авен на круглом столе в Атлантическом совете в Вашингтоне представляли интересы только своего бизнеса, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Они ни коим образом не являются путинскими эмиссарами, в данном случае они представляют одну из крупнейших бизнес-структур в России и только эту структуру», – приводит его слова ТАСС.

«Конечно же, они не могут представлять президента России», – добавил Песков.

В понедельник Фридман и Авен выступали на закрытом ужине в Atlantic Council. Некоторые эксперты назвали их «путинскими эмиссарами», которые приехали «договариваться по поводу спасения замороженных активов».