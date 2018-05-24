Число профинансированных иностранцами в России проектов побило рекорд

В 2017 году иностранные инвесторы вложили средства в рекордные 238 проектов на территории России, следует из данных исследования инвестиционной привлекательности от компании EY.

Исследование было презентованно в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Количество проектов с иностранными инвестициями в России в 2017 году стало самым большим за все время проведения исследования – с 2010 года, передает РИА «Новости».

Так, в 2017 году иностранцы проинвестировали на 33 проекта больше, чем годом ранее; темпы роста составили 16%, что значительно опережает результат 2016 года (2%).

Инвесторы вкладывали средства преимущественно в развитие новых производственных мощностей (202 проекта) в России, а не в расширение уже существующего бизнеса (36 проектов).

«В очередной раз производство стало главной отраслью российской экономики с наибольшим числом проектов c участием прямых иностранных инвестиций. Их количество за год увеличилось на 18 проектов и составило 127. За прошедший год более чем в 1,5 раза выросло число проектов в отрасли энергетики – с 15 в 2016 году до 26 в 2017 году. Количество проектов в сфере финансовых услуг и услуг для бизнеса увеличилось более чем в два раза – с четырех до 10 в 2017 году», – сообщил управляющий партнер EY по России Александр Ивлев.

Ивлев отметил также, что ситуация практически не изменилась в отрасли транспорта и коммуникаций – в 2017 году на нее приходился 31 проект. В сельском хозяйстве наблюдалось снижение – до 38 проектов в 2017 году с 41 проекта в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в топ-5 городов Европы по привлекательности для инвесторов по версии Financial Times.