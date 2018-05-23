На популярном у россиян курорте Индии зафиксировали смертельный вирус

Не менее 10 человек погибли на юге Индии от заражения вирусом Нипах (NIV), еще около 30 госпитализированы с симптомами этой инфекции, сообщили в департаменте здравоохранения индийского штата Керала, где произошла вспышка заболевания.

«Государственные и частные клиники в Керале готовят отдельные палаты для приема зараженных вирусом Нипах. В штате открыт телефон доверия для консультаций по вопросам, связанным с его вспышкой», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Вирус был обнаружен в районе Перамбре, большинство случаев заражения им зарегистрированы в городе Кожикоде. Для оценки ситуации на месте работает специальная комиссия министерства здравоохранения Индии.

Как передает РИА «Новости», главный министр штата Керала Пинарайи Виджаян призвал сограждан не поддаваться панике в связи со вспышкой вируса Нипах.

«Необходимо принять меры предосторожности и соблюдать бдительность. Нет нужды паниковать», – отметил Виджаян, добавив, что правительство штата прилагает все усилия, чтобы остановить распространение вируса.

Также глава региона обратил внимание на то, что в соцсетях «была запущена информационная кампания», касающаяся распространения смертельного вируса, что, в свою очередь, спровоцировало панику среди населения. По данному поводу он отметил, что «это вызывает сожаление».

Отметим, в России более десятка туристических компаний активно предлагают отдых в штате Керала, продавая лечебные, аюрведческие и пляжные туры.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирус Нипах впервые был выявлен в 1998 году в Малайзии. Тогда промежуточными носителями инфекции были свиньи. В 2004 году было зарегистрировано массовое заражение вирусом Нипах в Бангладеш, где люди употребляли в пищу пальмовый сок, загрязненный инфицированными плотоядными летучими мышами. Впоследствии была зарегистрирована передача инфекции от человека к человеку, в том числе в больнице в Индии.

На сегодняшний день какой-либо вакцины против вируса Нипах не существует. В 70% случаев зараженных ожидает летальный исход.