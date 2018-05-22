Автобус с детьми съехал в кювет в Псковской области

Шестеро детей пострадали в результате съезда экскурсионного автобуса в кювет в Псковской области, сообщил источник в экстренных службах региона.

«На федеральной автодороге Р-23 Санкт-Петербург – Псков съехал в кювет экскурсионный автобус, в котором находились 29 человек, в том числе 26 детей», – передает РИА «Новости».

Он рассказал, что авария произошла вблизи населенного пункта Цапелька. К месту происшествия направлен резервный автобус. Медики осматривают на месте ДТП шестерых детей.



Как уточнил представитель регионального главка МЧС, ДТП с участием автобуса на 244-м километре трассы Р-23 произошло в 7.27 мск.

Напомним, 12 апреля в результате ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Пушкинском районе Московской области госпитализированы шесть детей и трое взрослых.