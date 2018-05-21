Минюст США проверит факт слежки ФБР за Трампом

Министерство юстиции США поручило генеральному инспектору проверить, не была ли слежка ФБР за членами предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году политически мотивированной, сообщила представитель минюста Сара Исгур.

Генеральный инспектор, сообщила она, выяснит, «имели ли место какие-либо нарушения и политическая мотивация в том, как ФБР проводило свое контрразведывательное расследование в отношении лиц, подозреваемых в контактах с российскими агентами, вмешавшимися в президентские выборы 2016 года», передает ТАСС.

В случае обнаружения доказательств «совершения потенциальных преступных действий» представитель американского минюста обратиться к прокурорам.

«Если кто-то проникал или вел слежку за участниками президентской кампании в неправомочных целях, мы должны знать об этом и предпринять надлежащие действия», – заявил в свою очередь первый заместитель главы минюста Род Розенстайн.

Сам министр юстиции Джефф Сешнс не выступает с заявлениями на этот счет, так как взял самоотвод от участия в любом расследовании, касающемся якобы имевшего место вмешательства России в выборы в США.

Накануне Трамп сообщил, что собирается поручить министерству юстиции разобраться в возможном вмешательстве Федерального бюро расследований в его предвыборную кампанию и работу его штаба в 2016 году.