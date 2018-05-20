Трамп потребовал проверить вмешательство ФБР в его кампанию

Американский президент Дональд Трамп собирается поручить министерству юстиции разобраться в возможном вмешательстве Федерального бюро расследований в его предвыборную кампанию и работу его штаба в 2016 году.

«Настоящим я требую, и сделаю это официально завтра, чтобы министерство юстиции рассмотрело вопрос о том, проникали ли ФБР и минюст в кампанию Трампа, следили за ней в политических целях или нет», – написал американский лидер в своем Twitter.

Трампа также интересует вопрос того, также предпринимались ли данные меры по запросу администрации его предшественника Барака Обамы.

Накануне The New York Times сообщила, что сотрудниками ФБР был задействован тайный осведомитель в ходе расследования «связей с Россией» предвыборного штаба Трампа во время кампании 2016 года.