Стало известно об информаторе ФБР в предвыборном штабе Трампа

Сотрудниками ФБР был задействован тайный осведомитель в ходе расследования «связей с Россией» предвыборного штаба президента США Дональда Трампа во время кампании 2016 года.

Информатором якобы выступил американский преподаватель вуза, который работает в Великобритании, передает RT со ссылкой на The New York Times.

Он поддерживал контакты с двумя лицами, являвшимися на тот момент советниками штаба Трампа – Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем.

При этом The New York Times не располагает информацией о том, как долго длилось сотрудничество осведомителя, а также получал ли он за свою работу вознаграждение.

Ранее стало известно, что расследование якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы в США получило название Crossfire Hurricane, взятое из песни группы The Rolling Stones.