Минск возмутился флагом ЛГБТ над посольством Британии

В министерстве внутренних дел Белоруссии с сожалением восприняли то, что 17 мая над британским посольством в Минске был вывешен радужный флаг – символ людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, заявили в белорусском ведомстве.

«Инициативу иностранного государства создать проблемы там, где их не существует, удачной назвать нельзя», – говорится в заявлении на сайте МВД Белоруссии.

В ведомстве привели слова британского посла в Минске Фионы Гибб, заявившей, что таким жестом диппредставительство хотело способствовать «продвижению прав ЛГБТ-сообщества» и обратить внимание на «ЛГБТ-людей и дискриминацию, с которой они сталкиваются».

Минск отметил, что сторонники однополых отношений определили «этаким праздником» 17 мая. «Но что он из себя представляет? Никогда в нашей стране этот день не являлся и не является каким-то памятным и значимым», – говорится в заявлении.

МВД Белоруссии подчеркивает, что для подавляющего большинства граждан страны важны традиционные семейные ценности, в том числе христианские. Действия британского посольства, продолжили в Минске, можно расценивать как вызов этим ценностям.

Там отметили, что «представители однополых отношений яростно отстаивают свою позицию, несмотря на сложившиеся в обществе устои и традиции». «Как ни крути, но однополые отношения – это подделка. А суть подделки всегда одинакова – обесценивание истины», – говорится в заявлении.