Ротенберг дал гарантии по поводу надежности Крымского моста

Руководитель компании «Стройгазмонтаж», генподрядчика строительства Крымского моста, Аркадий Ротенберг рассказал, сколько переправа сможет простоять без ремонта.

«Сто лет он простоит, это минимальная цифра, мы это гарантируем. Все сделано надежно, прочно», – передает его слова «Интерфакс».

По его словам, Крымский мост строят уже «четвертый раз», и теперь опыт предыдущих неудач учитывался. В частности, Ротенберг вспомнил, что при попытке немцев построить этот мост его снесло льдом.

«Здесь постоянные ветра, а когда ветер – стройка практически стоит», – рассказал он. По словам генподрядчика, в общей сложности на 84 суток работы останавливались из-за погодных условий.

15 мая президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста. На следующий день утром по мосту начали движение легковые автомобили и автобусы.

Отметим, что на Украине неоднократно заявляли о ненадежности моста. Так, на этой неделе помощник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что переправе угрожают грязевые вулканы, однако ученые эту версию категорически отвергли.

В апреле в украинских СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения о якобы трещинах на 256-й опоре Крымского моста, однако и эту информацию опровергли.

На Украине изначально вообще заявляли, что Россия якобы вообще не строит мост, однако затем пришлось искать в увеличивающемся в размерах строении проблемы. Так, в сентябре 2017 украинские СМИ утверждали, что якобы проседают опоры переправы, однако сообщения опровергли. Затем утверждалось, что строители Крымского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в районе «Насыпь – Фарватер», однако и это оказалось «фейком».