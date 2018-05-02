Ученые узнали, с какой группой крови выше опасность умереть от травмы

У людей с первой группой крови значительно выше риск умереть от тяжелой травмы, об этом узнали японские ученые из больницы при Медицинском и стоматологическом университете Токио на основе данных о 901 пациенте экстренной помощи.

Среди пациентов с тяжелыми травмами смертность у людей с первой группой крови равна 28%. Этот показатель равен 11%, передает РИА «Новости».

Доктор Ватару Такаяма отметил, что работ на тему взаимосвязи между группой крови и риском смерти от полученной травмы было невероятно мало. Между тем, ранее ученые выяснили, что у людей с первой группой крови выше риск кровопотери в связи с плохой свертываемостью.

Именно по этой причине, считают авторы нового исследования, смертность у людей с первой группой выше.

«Наше исследование также поднимает вопрос о том, как экстренное переливание эритроцитов первой группы крови пациентам с тяжелыми травмами может повлиять на гомеостаз», – заявил Такаяма. Он пояснил, что это процесс, благодаря которому кровотечение останавливается.

Также он отметил, что исследование поднимает вопрос о том, есть ли разница в сравнении с другими группами крови.

Такаяма отметил необходимость дальнейших исследований в этой области – в частности, это поможет в развитии идеальной стратегии лечения пациентов с тяжелыми травмами.