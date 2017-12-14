Бывший врач Трамп признался в подделке отчета о здоровье президента США

Бывший врач Дональда Трампа Гарольд Борнстайн выступил с утверждением, что нынешний президент Соединенных Штатов во время предвыборной гонки 2016 года сам сочинил медицинский отчет о прекрасном состоянии своего здоровья.

По словам Борнстайна, Трамп якобы полностью продиктовал ему содержание отчета, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

В документе, опубликованном в декабре 2015 года, говорилось, что у Трампа «нет никаких значимых проблем со здоровьем». Подчеркивалось, что в случае победы на выборах Трамп станет «самым здоровым человеком, когда-либо занимавшим пост президента США».

Между тем, в интервью NBC Борнстайн заявил, что в феврале 2017 года в его офис пришли два человека, одним из которых оказался телохранитель Трампа Кейт Шиллер. Они якобы забрали у Борнстайна все записи, касающиеся здоровья президента США.

По словам врача, глава Белого дома оборвал с ним все отношения после того, как Борнстайн нарушил врачебную тайну, раскрыв информацию о том, что выписывал Трампу средства для стимулирования роста волос, от покраснения кожи, а также для снижения уровня холестерина.

Напомним, в начале января главный врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что у американского президента нет признаков нарушений функций головного мозга. До этого Джексон сообщил, что у Дональда Трампа «отменное здоровье».

Между тем, телеканал CNN распространял сообщения о том, что Трампу в ближайшие три-пять лет якобы грозит сердечный приступ.