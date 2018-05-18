Путин высказал предложения по законопроекту о наказании за соблюдение санкций

Закон о наказании за исполнение санкций, который обсуждается в Госдуме, должен быть сбалансированным, не должен наносить ущерба экономике России и добросовестным партнерам, работающим в стране, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Он (закон, – прим. ВЗГЛЯД) должен быть сбалансированным... не должен наносить никакого ущерба нашей собственной экономике и тем нашим партнерам, которые добросовестно работают в России. Я уверен, что так оно и будет», – цитирует Путина РИА «Новости».

Глава российского государства напомнил, что «парламент отодвинул принятие этого закона для дополнительных консультаций с правительством Российской Федерации, которое сегодня только окончательно сформировалось».

«В Европе такой закон есть. И сейчас, насколько мне известно, это прозвучало из Брюсселя, сейчас коллеги в объединенной Европе хотят активизировать этот закон для защиты своих интересов от так называемых трансграничных санкций со стороны, в данном случае, Соединенных Штатов. Ничего не вижу необычного, если Россия примет аналогичный закон», – резюмировал Путин.

В среду, 16 мая, глава ВТБ Андрей Костин заявил, что законопроект об уголовной ответственности за соблюдение санкций в России недопустимо принимать в нынешнем виде. До этого комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании рекомендовал депутатам принять документ во втором чтении.

В понедельник, 14 мая, на рассмотрение Думы был внесен законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций, предусматривающий наказание вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет.