Медведев заявил о дееспособности кабмина

Правительство России сформировано и дееспособно, сказал премьер-министр Дмитрий Медведев после встречи с президентом Владимиром Путиным, с которым был согласован состав кабмина. Первое заседание нового правительства состоится в начале следующей недели.

«Правительство только что президент сформировал окончательно. (…) Дееспособное, можно работать, так что мы идем на контакт», – приводит его слова РИА «Новости».

Об этом Медведев сказал после завершения встречи с Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщила пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова, первое заседание нового правительства пройдет в начале следующей недели, до открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая.

В пятницу президент России Владимир Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым в резиденции главы государства Бочаров Ручей сообщил, что одобряет представленные ему кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.