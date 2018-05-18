Названа дата выборов в регионах, главы которых переходят в кабмин

Член Центризбиркома Евгений Шевченко сообщил, что выборы в регионах, руководители которых переходят в кабинет министров, могут пройти в единый день голосования 9 сентября.

«В Тюменской и Амурской областях прямые выборы губернаторов могут состояться в единый день голосования 9 сентября, при этом губернаторов будут избирать жители региона. Что касается Ямало-Ненецкого автономного округа, то его главу 9 сентября выберут депутаты регионального парламента», – сказал Шевченков, передает РИА «Новости».

Премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу предложил президенту Владимиру Путину назначить министром строительства и ЖКХ Владимира Якушева. Также премьер внес кандидатуру губернатора Амурской области Александра Козлова на пост главы Минвостокразвития.