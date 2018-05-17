Краснодарскому судье вынесли наказание за предложение стерилизовать многодетную мать

Судья Курганинского районного суда Краснодарского края в ходе процесса предложил стерилизовать многодетную мать, чтобы она больше не рожала; его высказывания признали нарушением профессиональной этики, судье вынесено предупреждение.

В региональной квалификационной коллегии судей отметили, что была проведена служебная проверка. «Судья Курганинского районного суда Краснодарского края Распопов К. Г. данным высказыванием допустил нарушение требований Кодекса судейской этики», – приводит ТАСС сообщение коллегии судей.

На оперативном совещании судей Курагнинского районного суда было решено предупредить судью Константина Распопова «о недопущении нарушений Кодекса судейской этики».

Проверка проводилась председателем Курганинского районного суда – она была инициирована в феврале.

Перед этим в соцсетях появилась аудиозапись, на которой Распопов в беседе с адвокатом многодетной матери Светланы предлагает его подзащитной «сделать операцию по ограничению детей», аргументируя это тем, что у женщины мало денег и нет мужа.

Распопов рассматривал иск отдела по вопросам семьи и детства администрации Курганинского района, который требовал лишить женщину родительских прав и назначить алименты. На тот момент у нее было трое несовершеннолетних детей 2009-2015 годов рождения.