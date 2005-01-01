Нидерланды значительно сократили добычу газа

Рынок природного газа в Западной Европе серьезно меняется в последние месяцы; это происходит незаметно для широкой аудитории, однако в конечном итоге перемены могут оказаться на пользу России, сообщают СМИ.

Нидерланды, один из главных европейских добытчиков газа, впервые за последние десятилетия превратились из экспортера в импортера этого вида топлива, пишет Deutsche Welle.

Речь идет о решении правительства страны прекратить добычу газа на месторождении Слохтерен на севере Нидерландов на границе с Германией. Когда-то оно считалось одним из крупнейших в мире и самом крупным в Европе.

Главная причина прекращения газодобычи – не очень сильные, но регулярные землетрясения, которые при этом наносят существенный ущерб домам и постройкам региона. С 1963 года, когда началась промышленная эксплуатация месторождения, земля здесь просела, многие здания – в трещинах.

В районе газодобычи землетрясения стали учащаться. В общей сложности их произошло около 1 тыс., последнее крупное было в январе 2018 года, его сила составила 3,4 балла по шкале Рихтера.

В коллективном иске против компании-газодобытчика NAM, рассмотрение которого началось в апреле 2017 года, говорится, что ущерб нанесен примерно 100 тыс. хозяйств, его размер оценивается в 1 млрд евро.

В 2014 году компанию NAM с госдолей 40% обязали сокращать объемы добычи в Слохтерене. Но в 2013-м объем добычи на этом месторождении составил 54 млрд кубов за год – сопоставимо с проектировочной мощностью «Северного потока-2» и способно обеспечить потребности в газе такой крупной страны, как, например, Великобритания, отмечает DW.

В 2018 году там будет добыто не более 21 млрд кубометров, а к 2022 году промышленная добыча и вовсе сойдет на нет – объемы будут снижены до 12 млрд кубометров. К 2030 году месторождение должно быть полностью закрыто, как и все угольные электростанции страны.

Оперативно компенсировать нехватку газа из Слохтерена можно с помощью более активной разработки малых месторождений, говорится в статье. За прошлый год в сумме на них было добыто 19 млрд кубов, и запасы месторождений иссякают.

Потеря такого крупного поставщика газа – 31% всех газовых поставок в Германию по состоянию на 2016 год – остается без внимания специалистов, которые считают вопрос «узкопрофильным», пишет DW.

Происходящее с газодобычей в Нидерландах «выглядит как веский, хотя и редко используемый, экономический аргумент в пользу того, почему власти Германии поддерживают проект «Северный поток – 2», заключает автор.

Напомним, поставки по газопроводу «Северный поток – 2» начнутся в конце 2019 – начале 2020 года.