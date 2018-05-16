В Ингушетии бросили гранату во двор прокурора по делу о пытках в полиции

В городе Сунжа Республики Ингушетия совершено покушение на сотрудника прокуратуры, который занимается делом о пытках в местной полиции.

«Во двор прокурора неизвестный забросил гранату. Сам он не пострадал. С небольшими телесными повреждениями его охранник доставлен в Сунженскую районную больницу», – цитирует «Интерфакс» источника.

По его словам, прокурор выступает обвинителем по делу бывших сотрудников центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии. Они обвиняются в превышении полномочий и пытках задержанных.

Уголовное дело в отношении шестерых сотрудников ЦПЭ МВД Ингушетии было направлено в суд в начале мая. Среди обвиняемых – экс-начальник центра Тимур Хамхоев, его заместитель Сергей Хандогин, экс-глава ОМВД по Сунженскому району Магомед Беков.

Ранее СМИ сообщали, что в июле 2016 года на протяжении пяти часов сотрудники МВД Ингушетии избивали Марем Долиеву и ее супруга Магомеда Долиева, требуя от них признаться в совершении ограбления банка. Согласно показаниям потерпевшей, после этого ее вывезли в неизвестное место, где надели на голову полиэтиленовый пакет и пытали током. В тот же день ее 50-летний муж умер в помещении ЦПЭ МВД республики.