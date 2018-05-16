В сенате Чехии обвинили Земана во лжи о производстве «Новичка» в Чехии

В своем заявлении о производстве химоружия в Чехии президент страны Милош Земан привел неправдивые данные, заявил глава комитета по обороне, безопасности и международным делам сената страны Франтишек Бублан.

«Так, как это изложил господин президент, он изложил неправдиво, потому что предоставившие ему информацию говорили (об отравляющем веществе, – прим. ВЗГЛЯД) немного иначе. Там не было никаких различий, о которых упомянул президент», – цитирует Бублана РИА «Новости».

Также он отметил что возглавляемый им сенатский комитет подробно ознакомился с предоставленными Земану Службой безопасности и информации (СБИ, контрразведка), а также военной разведкой материалами.

Разглашением сведений, полученных от спецслужб, Земан, как считает Бублан, поставил под угрозу интересы безопасности страны.

Как заявил участвовавший в заседании комитета председатель сената Милан Штех, он направит Земану постановление, принятое по итогам заседания комитета.

Напомним, 3 мая Земан заявил, что в ноябре 2017 года в НИИ минобороны Чехии в городе Брно был тестирован нервно-паралитический яд А-230, который по данным военной разведки, якобы является «Новичком». Чешская контрразведка при этом считает, что А-230 не называется «Новичком», это название яда А-234.

Минобороны Чехии заявило, что республика проводила испытания отравляющего вещества «Новичок», которым по данным британмких властей отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Позднее министр обороны страны Карала Шлехтова заявила, что вещество «Новичок» не производилось и не складировалось в Чехии.

Позднее Земан подтвердил, что о работах с химвеществом А-230 ему сообщил директор военного НИИ в городе Брно, которого недавно освободили от должности.