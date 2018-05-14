Уволен рассказавший о производстве А-230 в Чехии глава НИИ

Глава минобороны Чехии Карла Шлехтова уволила директора военного НИИ в городе Брно Богуслава Шафаржа, который первым заявил о проведении в руководимом им учреждении тестирований химического вещества А-230, сообщает военное ведомство Чехии.

Как передает RT, Шафаржа освободили от должности на основании закона о госпредприятии, выразив при этом благодарность «за многолетнюю работу».

Как подчеркнули в военном ведомстве Чехии, Богуслав Шафарж останется сотрудником НИИ, а врио главы института назначен его заместитель Йозеф Грнчиржик.

Ранее президент Чехии Милош Земан подтвердил, что ему сообщил о работах с химвеществом А-230 директор военного НИИ в городе Брно. Чешская контрразведка считает, что яд А-230 не называется «Новичком», это название яда А-234.

В начале мая минобороны Чехии заявило, что республика проводила испытания отравляющего вещества «Новичок», которым по данным британмких властей отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, однако отвергло возможность производства отравляющего вещества на территории страны.

Позднее министр обороны страны Карала Шлехтова заявила, что вещество «Новичок» не производилось и не складировалось в Чехии.