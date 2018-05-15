Россия заморозила работу над новым космическим грузовиком

Разработки транспортного грузового корабля повышенной грузоподъёмности, над которым Ракетно-космическая корпорация «Энергия» работала с 2016 года, приостановлены.

Несмотря на то, что эскизный проект корабля представили больше полугода назад и в октябре 2017 года он был принят заказчиком – госкорпорацией «Роскосмос», по проекту не происходит никаких движений, сообщают РИА «Новости».

Сейчас Россия запускает на орбиту космические корабли «Прогресс», которые могут взять на борт 2,6 тонн груза, что существенно ниже объемов, доставляемых на МКС грузовиками Европы, Америки и Японии. По грузоподъемности «Прогрессу» уступают лишь ранние версии кораблей частной американской компании Orbital ATK.

Предполагалось, что более грузоподъемную технику в России получится разработать в связи с тем, что новые ракеты-носители «Союз-2.1б» в состоянии вывести на орбиту на 900 кг больше.

Новая разработка РКК «Энергия» должна была позволить уменьшить количество запусков грузовых кораблей и стоимость доставки грузов и топлива на Международную космическую станцию.

Однако разработки транспортного грузового корабля повышенной грузоподъемности были заморожены на стадии эскизного проектирования.

«Эскизный проект был принят, но дальнейшего развития данная работа не получила. Оказалось, что стоимость нового корабля окажется в три раза выше, чем цена изготовления обычного грузового корабля «Прогресс», а вероятность отказов на новом корабле - существенно выше, чем на проверенной технике. В этой связи было принято решение пока остановить работы на стадии эскизного проектирования», – рассказал собеседник из ракетно-космической отрасли источнику.